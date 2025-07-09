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«Бруклин» показал видео с Егором Дёминым на тренировке перед Летней лигой НБА

«Бруклин» показал видео с Егором Дёминым на тренировке перед Летней лигой НБА
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Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» разместила новый пост на странице команды в социальных сетях, где поделилась с болельщиками новыми публикациями. «Нетс» показали видео и фото с тренировки. На кадрах можно заметить россиянина Егора Дёмина, который был выбран «Бруклином» на минувшем драфте лиги под восьмым номером.

«Бруклин» показал видео с Егором Дёминым на тренировке:

Фото: Brooklyn Nets

«Следующая остановка: Летняя лига», — говорится в сообщении команды.

Напомним, Дёмин стал четвёртым россиянином в истории «Бруклин Нетс». Ранее за «Бруклин» выступали Сергей Карасёв, Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов. В NCAA, где Егор выступал в прошлом сезоне, в среднем он проводил 28 минут на паркете, набирая 10,6 очка, делая 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.

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