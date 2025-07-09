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«Были связаны руки». Дюрант объяснил причины неудач «Бруклина» во главе с Нэшем

«Были связаны руки». Дюрант объяснил причины неудач «Бруклина» во главе с Нэшем
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Форвард Кевин Дюрант, который совсем недавно подписал контракт с «Хьюстон Рокетс», рассказал о своем времени в «Бруклин Нетс» и объяснил причины неудачи команды под руководством Стива Нэша.

«Я только что подписал контракт, и ты [Нэш] только подписал своё соглашение. Я чувствовал себя в безопасности, но всё вокруг шло к чертям. Наши генеральные менеджеры переходили в другие команды, тренеры — то же самое, а игроки требовали обмена. Вокруг нас происходило много всего. Я чувствовал, что мы едины, понимали друг друга и знали, что пытаемся сделать что-то особенное здесь [в «Бруклине»].

Но мне казалось, что у тебя были связаны руки, потому что тебе как тренеру приходилось со многим справляться. Ты не мог тренировать столько, сколько бы мне хотелось. Вот в чём дело. Я не думаю, что мы получили полноценного Стива Нэша, которого я бы хотел видеть. Было слишком много отвлекающих факторов, — так не победить», — сказал Дюрант в подкасте Mind the Game.

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