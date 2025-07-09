Антон Юдин из ЦСКА-2 стал главным тренером «Локомотива-Кубань»

«Локомотив-Кубань» определился с новым главным тренером. Как информирует пресс-служба краснодарской команды, в следующем сезоне этот пост займёт российский специалист Антон Юдин.

Юдин начал тренерскую карьеру в 2011 году в системе санкт-петербургского «Спартака» в качестве ассистента. В 2014-м он присоединился к штабу ЦСКА, с которым стал двукратным чемпионом Евролиги, шесть раз побеждал в Единой лиге ВТБ, а также завоевал бронзовые медали чемпионата в сезоне-2022/2023.

Прошедший сезон Антон провёл в качестве наставника ЦСКА-2, который привёл к серебру Суперлиги. Кроме того, Юдин был признан лучшим тренером турнира.

В прошлом сезоне «Локомотив» возглавлял Андрей Ведищев, являющийся также президентом команды. Краснодарцы уступили УНИКСу в серии за третье место.

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