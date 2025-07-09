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«Уникальный прецедент — взять игрока из клуба Евролиги». МБА-МАИ — об аренде Савкова

«Уникальный прецедент — взять игрока из клуба Евролиги». МБА-МАИ — об аренде Савкова
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Генеральный директор МБА-МАИ Игорь Кочарян дал комментарий по поводу перехода на правах аренда россиянина Павла Савкова. Спортсмен представляет «Басконию», выступающую в чемпионате Испании и Евролиге. Следующий сезон Савков проведёт в московском клубе.

«Мы рады приветствовать Павла Савкова в нашей команде. Хочу подчеркнуть, что Павел присоединяется к МБА на правах аренды из клуба Евролиги «Баскония». Для нас это уникальный прецедент — взять игрока из клуба Евролиги. Переговорный процесс оказался более длительным, чем мы ожидали, в связи с изменениями в менеджменте испанского клуба.

Тем не менее мы уверены, что наше взаимовыгодное сотрудничество станет значительным подспорьем для дальнейшего развития Павла в карьере. Мы предоставим все необходимые условия, чтобы он мог прогрессировать и демонстрировать свой потенциал на самом высоком уровне. Приятно осознавать, что наши испанские коллеги, ознакомившись с системой МБА, доверили нам возможность работать с таким талантливым игроком», — приводит слова Кочаряна пресс-служба МБА-МАИ.

В прошлом сезоне Евролиги Савков в шести матчах в среднем набирал 1,8 очка и совершал 0,5 подбора.

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