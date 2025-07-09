Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: звезда женской НБА яростно выбила планшет из рук тренера

Видео: звезда женской НБА яростно выбила планшет из рук тренера
Комментарии

23-летняя баскетболистка Энджел Риз, выступающая за «Чикаго Скай» в женской НБА (WNBA), выбила планшет из рук одного из помощников главного тренера во время матча регулярного чемпионата с «Вашингтон Мистикс».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Чикаго» уступил «Вашингтону» с результатом 79:81. Риз стала самым результативным игроком матча, набрав 22 очка, сделав 15 подборов и четыре передачи, тем самым Энджел оформила дабл-дабл.

Отметим, что «Чикаго» идёт на предпоследнем месте во всей лиге и Восточной конференции с результатом в пять побед при 13 поражениях. Риз в среднем по сезону набирает 12,6 очков, делает 12,8 подбора и 3,9 передачи.

Сейчас читают:
Рынок свободных агентов НБА — LIVE
Live
Рынок свободных агентов НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android