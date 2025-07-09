Видео: звезда женской НБА яростно выбила планшет из рук тренера

23-летняя баскетболистка Энджел Риз, выступающая за «Чикаго Скай» в женской НБА (WNBA), выбила планшет из рук одного из помощников главного тренера во время матча регулярного чемпионата с «Вашингтон Мистикс».

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«Чикаго» уступил «Вашингтону» с результатом 79:81. Риз стала самым результативным игроком матча, набрав 22 очка, сделав 15 подборов и четыре передачи, тем самым Энджел оформила дабл-дабл.

Отметим, что «Чикаго» идёт на предпоследнем месте во всей лиге и Восточной конференции с результатом в пять побед при 13 поражениях. Риз в среднем по сезону набирает 12,6 очков, делает 12,8 подбора и 3,9 передачи.