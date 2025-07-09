Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА-2 определился с новым главным тренером после ухода Антона Юдина в «Локомотив-Кубань»

ЦСКА-2 определился с новым главным тренером после ухода Антона Юдина в «Локомотив-Кубань»
Комментарии

Олег Бартунов стал новым главным тренером ЦСКА-2. Об этом информирует пресс-служба команды. Ранее дубль красно-синих возглавлял Антон Юдин, который в новом сезоне будет наставником краснодарского «Локомотива-Кубань».

Бартунов с 2023 года занимал пост ассистента главного тренера ЦСКА, став двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ и чемпионата России. В следующем сезоне ЦСКА-2 выступит в Суперлиге и Кубке России.

Напомним, в прошлом сезоне коллектив показал лучшие результаты в истории молодёжного проекта ЦСКА – два серебра, по итогам регулярного чемпионата и плей-офф.

Сейчас читают:
Официально
Антон Юдин из ЦСКА-2 стал главным тренером «Локомотива-Кубань»

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android