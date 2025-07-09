ЦСКА-2 определился с новым главным тренером после ухода Антона Юдина в «Локомотив-Кубань»

Олег Бартунов стал новым главным тренером ЦСКА-2. Об этом информирует пресс-служба команды. Ранее дубль красно-синих возглавлял Антон Юдин, который в новом сезоне будет наставником краснодарского «Локомотива-Кубань».

Бартунов с 2023 года занимал пост ассистента главного тренера ЦСКА, став двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ и чемпионата России. В следующем сезоне ЦСКА-2 выступит в Суперлиге и Кубке России.

Напомним, в прошлом сезоне коллектив показал лучшие результаты в истории молодёжного проекта ЦСКА – два серебра, по итогам регулярного чемпионата и плей-офф.

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