Экс-игрок НБА вспомнил пример с О'Нилом, который помогал Коби Брайанту становиться лучше
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Седрик Себальос вспомнил, как стал свидетелем противостояния своего троюродного брата и легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта с прославленным центровым Шакилом О’Нилом.
«Помню, видел, как Коби смазал 360 данков через Шакила О’Нила», — сказал Себальос на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.
По словам Себальоса, промахи только усиливали желание Коби продолжать совершенствоваться.
Ранее экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джим Джексон рассказал, почему Брайант бросил играть в одном из матчей плей-офф.
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