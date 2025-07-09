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«Почувствовал себя Ахиллесом». Дюрант обратился к Тейтуму и Лилларду на фоне травм

«Почувствовал себя Ахиллесом». Дюрант обратился к Тейтуму и Лилларду на фоне травм
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Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант высказался насчёт разрыва ахиллова сухожилия игроками Джейсоном Тейтумом и Дэмьеном Лиллардом.

«Это было так тяжело… И, конечно же, Джей Ти и Дэйм связались со мной. Я почувствовал себя Ахиллесом. Ведь многие ребята вернулись [после разрыва ахиллова сухожилия] и снова стали собой. Мой случай был просто одним из самых популярных, мне кажется, многие ребята, которые вернулись, вдохновлялись мной на своём пути.

Но эти парни редкие личности. Так что это всего лишь небольшая остановка в их путешествии, на которой им просто необходимо присесть и сосредоточиться. И на самом деле это легко. Сперва потребуется несколько недель, чтобы по-настоящему осознать всё. Вероятно, это первый раз в их жизни, когда придётся сидеть и не заниматься спортом.

Вы либо подниметесь ещё выше, либо утонете. Оба этих парня снова и снова показывали вам, что они продолжают совершенствоваться как личности и как игроки, но их ждёт тяжёлая работа», — сказал Дюрант в подкасте Mind the Game.

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