«Самое главное, российский специалист». Ведищев — о новом наставнике «Локо» Юдине

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу назначения на пост главного тренера команды Антона Юдина. Ранее специалист занимал пост наставника ЦСКА-2. В прошлом сезоне «Локо» руководил сам Ведищев.

«Очень рад и благодарен всем, кто поддерживал меня в период, когда я возглавлял клуб как главный тренер. Несмотря на ответственность и занятость, которая лежит на мне как на президенте, я посчитал необходимым понять и посмотреть изнутри, как живёт и готовится к матчам основная команда, какой у игроков дух и характер.

Отдельное спасибо нашему тренерскому штабу и моей семье, которая всегда поддерживала меня в плотном графике поездок, игр и подготовки к ним. Рад, что прошёл этот путь, о своём решении не жалею ни секунды.

Я всегда говорил, что моя главная задача – найти тренера, который сможет привить команде характер и чемпионский дух. С надеждой передаю этот пост молодому, амбициозному и, самое главное, российскому специалисту Антону Юдину», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» уступил казанскому УНИКСу в серии за третье место.

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