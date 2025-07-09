«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе 27-летнего американца

27-летний американский разыгрывающий Шейн Гэтлинг стал игроком «Пари Нижний Новгород». Как информирует пресс-служба команды, стороны заключили однолетний контракт.

Прошлый сезон американец провёл в чемпионате Венгрии (Лига А), где представлял «Будапешт Хонвед». Шейн стал лидером команды, набирая в среднем 18,8 очка, отдавая 3,7 передачи и делая 3,8 подбора за матч.

«Рады приветствовать Шейна в нашей команде!» — говорится в сообщении нижегородцев.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» уступил московскому ЦСКА в четвертьфинальной серии плей-офф (0-3 в серии).

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