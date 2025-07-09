Леброн Джеймс заявил о намерении установить рекорд НБА всех времён

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением относительно своих планов после завершения карьеры.

«Не терпится показать своим внукам табличку с надписью, где будет указано, что я набрал 101 очко в матче», — сказал Леброн в подкасте Mind the Game.

В настоящий момент Джеймсу 40 лет.

Напомним, рекорд НБА по количеству очков в одном матче принадлежит легендарному игроку Уилту Чемберлену. В 1962 году он набрал 100 очков. Второе место в списке снайперов североамериканской лиги в отдельном матче занимает именитый игрок «Лейкерс» Коби Брайант. В 2006 году спортсмен набрал 82 очка.

40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке: