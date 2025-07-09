«Дубай» объявил о переходе экс-игрока ЦСКА Алексы Аврамовича

Сербский разыгрывающий Алекса Аврамович стал игроком «Дубая». Об этом информирует пресс-служба команды из ОАЭ.

«Добро пожаловать в твой новый дом, Алекса», — говорится в сообщении «Дубая».

В прошлом сезоне Аврамович представлял московский ЦСКА, куда он перешёл после Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Сербский спортсмен принял участие в 54 матчах минувшего розыгрыша чемпионата, в которых в среднем набирал 12,1 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 3,2 передачи. ЦСКА стал чемпионом Единой лиги, одолев в финальной серии санкт-петербургский «Зенит».

Аврамович преподал урок сербского языка для Ганькевича: