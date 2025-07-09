Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Отпустите его». Чемпион НБА — о Яннисе Адетокунбо

«Отпустите его». Чемпион НБА — о Яннисе Адетокунбо
Комментарии

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Хьюстон Рокетс» Вернон Максвелл рассказал, что «Милуоки Бакс» стоит отпустить форварда Янниса Адетокунбо.

«Им нужно разорвать отношения с Яннисом. Отпустите этого *******, он не хочет там быть. Их команда находится в стадии перестройки», — сказал Максвелл в подкасте All The Smoke.

Яннис Адетокунбо — чемпион НБА 2021 года, который уже 12 сезонов выступает за «Милуоки». Греческий форвард дважды становился самым ценным игроком лиги (MVP) и девять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА. 30-летний Адетокунбо в прошлом сезоне в среднем набирал 30,4 очка, 11,9 подбора и 6,5 передачи.

Сейчас читают:
Рынок свободных агентов НБА — LIVE
Live
Рынок свободных агентов НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android