«Отпустите его». Чемпион НБА — о Яннисе Адетокунбо

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Хьюстон Рокетс» Вернон Максвелл рассказал, что «Милуоки Бакс» стоит отпустить форварда Янниса Адетокунбо.

«Им нужно разорвать отношения с Яннисом. Отпустите этого *******, он не хочет там быть. Их команда находится в стадии перестройки», — сказал Максвелл в подкасте All The Smoke.

Яннис Адетокунбо — чемпион НБА 2021 года, который уже 12 сезонов выступает за «Милуоки». Греческий форвард дважды становился самым ценным игроком лиги (MVP) и девять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА. 30-летний Адетокунбо в прошлом сезоне в среднем набирал 30,4 очка, 11,9 подбора и 6,5 передачи.