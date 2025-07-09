Фото: коллекционер представил редкий автограф Майкла Джордана

Коллекционер Эрик Флор рассказал, что встретился с защитником «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом в 1984 году, когда тот ещё был новичком, и получил от него автограф, который никто ещё никогда не видел.

Фото: https://www.instagram.com/findyourtrove/*

Отметим, Джордан только начинал свою профессиональную карьеру, а Флор получил автограф во время его четвёртой игры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

На листе бумаги Джордан написал своё имя и название клуба «Чикаго Буллз». Больше 40 лет коллекционер хранил автограф баскетболиста.

Напомним, Джордан является шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP финальной серии, пятикратным MVP регулярного чемпионата и двукратным олимпийским чемпионом.

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