Фото: коллекционер представил редкий автограф Майкла Джордана

Коллекционер Эрик Флор рассказал, что встретился с защитником «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом в 1984 году, когда тот ещё был новичком, и получил от него автограф, который никто ещё никогда не видел.
Фото: https://www.instagram.com/findyourtrove/*
Отметим, Джордан только начинал свою профессиональную карьеру, а Флор получил автограф во время его четвёртой игры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
На листе бумаги Джордан написал своё имя и название клуба «Чикаго Буллз». Больше 40 лет коллекционер хранил автограф баскетболиста.
Напомним, Джордан является шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP финальной серии, пятикратным MVP регулярного чемпионата и двукратным олимпийским чемпионом.