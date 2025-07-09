Ведищев высказался о Юдине, сменившем его на посту главного тренера «Локомотива»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев оценил назначение Антона Юдина на пост главного тренера краснодарской команды. В прошлом сезоне этот пост занимал сам Ведищев. Юдин в прошлом сезоне был главным тренером ЦСКА-2, который привёл к серебру Суперлиги. Кроме того, Антон был признан лучшим тренером турнира.

«Знаю Антона много лет – мы часто пересекались как игроки, в том числе вместе играли в сборных. Сегодня это серьёзный и целеустремлённый специалист, который умеет быть жёстким, но в то же время справедливым. Уверен, он созрел – и психологически, и по опыту – для дебюта в качестве главного тренера команды Единой лиги ВТБ. У нас общее понимание и максимальные амбиции. Кроме того, его опыт подготовки молодых игроков к профессиональному уровню, безусловно, пригодится нашей команде. И мы продолжим свою стратегию и путь – развивать талантливых российских баскетболистов. Желаю Антону Николаевичу удачи! Мы рядом и будем всячески помогать!» – приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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