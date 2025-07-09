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Деррик Роуз рассказал, чем ему пришлось пожертвовать, чтобы стать MVP

Деррик Роуз рассказал, чем ему пришлось пожертвовать, чтобы стать MVP
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деррик Роуз рассказал, чем ему пришлось пожертвовать, чтобы стать самым молодым MVP в истории лиги.

«Это очень тяжело. Я имею в виду, что ты должен посвятить этому всю свою жизнь. Когда я был моложе, часто рисковал и был одержим игрой. Эта одержимость и помогла мне приблизиться к такому достижению.

Но для этого нужно много работать, чтобы хотя бы приблизиться к этому, нужно быть одержимым», — сказал Деррик Роуз в подкасте Numbers On The Board.

Напомним, Роуз стал MVP НБА в 2011 году в возрасте 22 лет. В следующем сезоне после получения награды Деррик порвал крестообразную связку на левом колене, из-за чего пропустил полтора сезона.

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