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Владислав Голдин высказался после дебюта в старте «Майами» в Летней лиге НБА

Владислав Голдин высказался после дебюта в старте «Майами» в Летней лиге НБА
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Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин прокомментировал своё выступление в матче Летней лиги НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (93:79). Голдин набрал 10 очков, совершил пять подборов и отдал две результативные передачи. Показатель эффективности Влада составил «+28». Спортсмен дебютировал в стартовом составе «Майами» в Летней лиге.

НБА — Летняя лига . Калифорния
09 июля 2025, среда. 02:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
79 : 93
Майами Хит
Майами
Голден Стэйт Уорриорз: Роу - 14, Ричард - 12, Делоне - 11, Хоукинс - 9, Мэдсен - 9, Тухей - 6, Армстронг - 5, Крайер - 5, Болден - 4, Скотт - 4
Майами Хит: Льюис - 16, Ларссон - 15, Джонсон - 15, Голдин - 10, Уильямс - 10, Дэйнджа - 9, Якуционис - 5, Балло - 5, Гарднер - 4, Батлер - 2, Сэттл - 2, Кук

«Вот и закончили мы наш маленький турнир в Калифорнии. Сегодня мы играли с «Голден Стэйт». В этой игре я вышел в старте. В принципе, по ощущениям сыграл хорошо. Многие моменты я реализовал, и получилось сыграть очень эффективно.

Для меня как игрока очень важно смотреть на эффективность, когда я на площадке. Поэтому, конечно, видеть «+28» приятно, тем более за 19 минут. В принципе, я игрой очень доволен», – сказал Голдин в интервью «Взял Мяч».

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