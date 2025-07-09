Владислав Голдин высказался после дебюта в старте «Майами» в Летней лиге НБА

Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин прокомментировал своё выступление в матче Летней лиги НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (93:79). Голдин набрал 10 очков, совершил пять подборов и отдал две результативные передачи. Показатель эффективности Влада составил «+28». Спортсмен дебютировал в стартовом составе «Майами» в Летней лиге.

«Вот и закончили мы наш маленький турнир в Калифорнии. Сегодня мы играли с «Голден Стэйт». В этой игре я вышел в старте. В принципе, по ощущениям сыграл хорошо. Многие моменты я реализовал, и получилось сыграть очень эффективно.

Для меня как игрока очень важно смотреть на эффективность, когда я на площадке. Поэтому, конечно, видеть «+28» приятно, тем более за 19 минут. В принципе, я игрой очень доволен», – сказал Голдин в интервью «Взял Мяч».

Голдин потренировался с Мозговым в зале «Лейкерс»: