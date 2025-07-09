Предложен вариант обмена, при котором Леброн Джеймс окажется в «Денвере»

Портал TWSN на своём официальном сайте предложил вариант обмена, при котором форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс перейдёт в «Денвер Наггетс».

«Денвер» получит Леброна Джеймса, Гэйба Винсента и Йонаса Валанчюнаса.

«Сакраменто» получит Джамала Маррея, Зеке Ннаджи и Дарио Шарича.

«Лейкерс» получит Демара Дерозана, Малика Монка, Джулиана Строутера, Айзека Джонса, выбор в первом раунде драфта 2029 года, обмен пиками в 2031 году и выбор во втором раунде драфта 2028 года.

Напомним, в межсезонье Леброн активировал опцию игрока в контракте, благодаря которой он заработает $ 52 млн в следующем сезоне НБА.