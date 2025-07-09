Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА назвал 22-летнего игрока, которого считает лучше Виктора Вембаньямы

Чемпион НБА назвал 22-летнего игрока, которого считает лучше Виктора Вембаньямы
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2021 года Джефф Тиг признался, что оценивает уровень тяжёлого форварда «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро выше 21-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Причина, по которой я говорю, что Пало лучше Вемби, в том, что Вемби на самом деле ничего не сделал. Нам просто нравится Вемби. Конечно, он феноменальный игрок, но я просто буду исходить из того, что вижу», — сказал Тиг в Club 520 Podcast.

В прошлом сезоне НБА Банкеро принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 26,1 очка, совершал 7,1 подбора и отдавал 4,8 передачи.

Материалы по теме
Клуб НБА даёт игроку контракт почти на $ 300 млн. Это блестящее решение или просчёт?
Клуб НБА даёт игроку контракт почти на $ 300 млн. Это блестящее решение или просчёт?

Дончич, Тейтум, Банкеро и Уильямсон в туре Jordan Brand в Китае:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android