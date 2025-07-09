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Новичок «Финикса» рассказал о пророческой встрече с Букером на Олимпиаде в Париже

Новичок «Финикса» рассказал о пророческой встрече с Букером на Олимпиаде в Париже
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Новичок «Финикс Санз» Хаман Малуач рассказал историю с Олимпийских игр в Париже, где он выступал за сборную Южного Судана. Во время турнира центровой успел поговорить с защитником «солнечных» Девином Букером, который представлял США.

«Он был на ужине, а я — в обеденном зале, там я с ним и познакомился. Он сказал мне: «Увидимся в следующем году». Но, скорее всего, он имел в виду: «Увидимся в следующем году в НБА», — сказал Малуач в видео, опубликованном репортёром «Финикса» Дуэйном Рэнкином в социальных сетях.

Малуач был выбран под 10-м пиком на драфте НБА 2025 года. Ранее центровой выступал в студенческой американской лиге NCAA за университет Дьюк.

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