Инсайдер НБА оценил будущее Янга и Порзингиса в «Атланте»

Известный журналист и инсайдер НБА Джон Холлинджер поделился мнением о будущем разыгрывающего Трея Янга и центрового Кристапса Порзингиса в «Атланте Хоукс».

«Пожалуй, более сложная ситуация с Порзингисом, чей контракт на $ 31 млн истекает следующим летом. В августе ему исполнится 30 лет, и с тех пор, как он стал профессиональным игроком, он не сыграл больше 66 матчей за сезон. Хорошая новость для «Атланты» заключается в том, что она может провести своего рода пробную игру, прежде чем заключать новый контракт, поскольку Порзингис может быть продлён в течение сезона.

Похоже, что здесь есть разумное решение, которое сохранит гибкость «Атланте»: новый контракт с повышением зарплаты на 5%, который позволит Порзингису участвовать в торгах. Продление контракта на два года и $ 67 млн более или менее соответствовало бы его рыночной стоимости и не ограничило бы возможности «Атланты» по заключению сделок.

Я не думаю, что выплата Янгу максимальной суммы за продление контракта реальна, особенно если учитывать его ограниченную рыночную стоимость по этой цене, однако компромиссное решение, скорее всего, будет включать эти $ 49 млн за сезон-2026/2027. Можно предложить Янгу согласиться на эту зарплату, а затем увеличить его контракт до максимального — $ 54,6 млн в сезоне-2027/2028, но сделать его двухлетним, в котором не будет повышения в сезоне-2028/2029, однако будет опция игрока.

Это позволило бы и команде, и игроку переключиться на то, что будет дальше, в 2028 году, после двухлетнего периода, о котором я упоминал выше. И Янг мог бы выйти на рынок как опытный игрок с 10-летним стажем, имеющий право на 35% от максимальной суммы. Продлевать контракт на ещё один дорогостоящий сезон-2029/2030, когда Янгу будет 31 год, вероятно, не стоит, если только это не будет частичная или условная гарантия без опции игрока», — написал Холлинджер в своей колонке для New York Times.