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Пэрис Ли высказался о переходе в УНИКС

Пэрис Ли высказался о переходе в УНИКС
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30-летний разыгрывающий Пэрис Ли дал комментарий по поводу перехода в УНИКС. Соглашение с казанским клубом спортсмен заключил по схеме «1+1».

«Привет всем болельщикам УНИКСа. На связи — Пэрис Ли. С нетерпением жду начала работы и благодарен за эту возможность. Не могу дождаться встречи с вами. Верю, что этот сезон будет успешным. Хочу, чтобы он был наполнен радостью и позитивом. До скорой встречи!» — сказал Ли на видео, которым поделилась пресс-служба УНИКСа.

На протяжении последних двух сезонов Ли представлял АСВЕЛ, выступающий в чемпионате Франции. В 32 матчах завершившегося розыгрыша французской лиги Пэрис в среднем набирал 10,9 очка, отдавал 3,4 передачи, делал 1,6 подбора и совершал 0,8 перехвата.

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