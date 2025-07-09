Чемпиону НБА Джейлену Уильямсу сделали почти 30 уколов в запястье в ходе плей-офф-2025

Форвард и один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс рассказал, что получил почти 30 обезболивающих инъекций в повреждённое правое запястье во время серии плей-офф НБА минувшего сезона. Спортсмен признался, что бо́льшую часть чемпионата играл с растяжением запястья, а позже порвал связку.

«Мне сделали 28 или 29 уколов. Уже тогда я подумал, что это не может закончиться просто так. Мы должны победить. Таков был мой настрой. Не хотел никому рассказывать, как мне больно. Так что многие просто ополчились на меня, думая, что я не готов. Это было самое неприятное. Но мы выиграли чемпионат, так что теперь можете говорить всё, что хотите», — сказал Уильямс на своём канале в YouTube.

Напомним, в финальной серии НБА «Оклахома» победила «Индиану Пэйсерс».

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