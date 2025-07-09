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Чет Холмгрен может заработать $ 250 млн. Игрок согласовал контракт с «Оклахомой» — Чарания

Чет Холмгрен может заработать $ 250 млн. Игрок согласовал контракт с «Оклахомой» — Чарания
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23-летний центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен согласовал с клубом пятилетнее продление контракта новичка. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания со ссылкой на агента баскетболиста Билла Даффи. Журналист отметил, что сумма соглашения может достичь $ 250 млн.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Холмгрен принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал 15,1 очка, совершал 8,3 подбора и отдавал 1,5 передачи. «Оклахома» стала чемпионом НБА. В финальной серии игроки «Тандер» победили «Индиану Пэйсерс».

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