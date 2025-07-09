Представлена статистика, которая выделяет Николу Йокича как уникального игрока в НБА

Портал NBA University представил необычную статистику центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в прошлом сезоне НБА.

Как отмечает источник, Йокич касался мяча 104,7 раза за игру и проводил с ним 4,6 минуты. Это означает, что, несмотря на более 100 касаний мяча, он держал его в руках всего лишь 4,6 минуты игрового времени.

Уникальность Йокича заключается в том, что он оказывает влияние на игру более чем 100 касаниями мяча, при этом его время владения мячом ограничено всего 4,6 минуты. Это подчёркивает его способность эффективно управлять игровыми моментами и принимать своевременные решения.

Что касается других игроков, то Тайриз Халибёртон из «Индианы Пэйсерс», к примеру, касался мяча 93,4 раза за матч и проводил с ним 4,6 минуты. А показатель Трея Янга из «Атланты Хоукс» составил 91 касание за игру и 8,4 минуты.

Реакция Николы Йокича на победу своей лошади на скачках: