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Билеты на матч между Бронни Джеймсом и Купером Флэггом продаются по исторической цене

Билеты на матч между Бронни Джеймсом и Купером Флэггом продаются по исторической цене
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Билеты на предстоящий матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между калифорнийским «Лос-Анджелес Лейкерс» и техасским «Даллас Маверикс», который начнётся в 3:00 по московскому времени 11 июля, продаются по исторической цене.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Билеты на дальние ряды стоят $ 650, а на площадку — $ 2,5 тыс. Ажиотаж связан, скорее всего, с тем, что это будет первый матч, на площадке которого встретятся Бронни Джеймс и Купер Флэгг, который был выбрал под первым номером первого раунда драфта НБА — 2025.

Бронни 20 лет. В текущем сезоне G-лиги Джеймс-младший провёл две встречи. В среднем за игру американский спортсмен набирает шесть очков за 12 минут и 47 секунд.

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