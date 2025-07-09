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Экс-игрок «Голден Стэйт» перешёл из «Жальгириса» в «Виртус»

Экс-игрок «Голден Стэйт» перешёл из «Жальгириса» в «Виртус»
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Сербский тяжёлый форвард Ален Смаилагич перешёл из «Жальгириса» в «Виртус» из Болоньи. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

«Я счастлив и взволнован началом этого совместного пути, особенно с болельщиками «Виртуса». Не могу дождаться начала этого нового приключения с командой, которая побеждала, и надеюсь помочь им и дальше побеждать во всех возможных турнирах», — подчеркнул Смаилагич.

В прошлом сезоне Евролиги в составе литовского клуба Смаилагич в среднем набирал 8,1 очка, делал 2,9 подбора за 15 минут за матч.

Смаилагич выступал в Национальной баскетбольной ассоциации — он был выбран на драфте в 2019 году «Нью-Орлеан Пеликанс», а затем успел повыступать в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

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