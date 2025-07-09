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Бывший тренер клуба НБА вспомнил, как уберёг одного из игроков после жеста Джордана

Бывший тренер клуба НБА вспомнил, как уберёг одного из игроков после жеста Джордана
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Член Зала славы баскетбола, а также бывший тренер клуба «Нью-Джерси Нетс» Джон Калипари вспомнил, как во время матча с «Чикаго Буллз», который состоялся 23 декабря 1996 года, был вынужден посадить на скамейку своего подопечного Керри Киттлса после того, как легендарный Майкл Джордан показал ему жест, означающий, что Керри больше не наберёт ни одного очка. Джон объяснил это решение желанием сохранить в Киттлсе дух соперничества.

«Это была игра против Майкла Джордана. В моей команде тогда был Керри Киттлс. В первой четверти ему удалось набрать 17 очков. Заканчивается первая четверть, и Майкл показывает правой рукой «0» в мою сторону. Я посмотрел на него и он продолжал его демонстрировать. Спрашиваю у своих подчинённых: «Это он мне?» Они подтверждают. И дальше я спросил: «Что, чёрт возьми, это значит?» Мне ответили, что Керри больше ни разу не реализует ни одного броска. Тогда мне пришлось вывести его из игры, чтобы его дух не был сломлен», — приводит слова Калипари портал Fadeaway World.

По итогам матча Керри удалось набрать 19 очков, а Джордан завершил встречу с 24 очками.

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