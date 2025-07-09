Экс-тренер НБА оставил загадочное сообщение в соцсетях на фоне последней закрытой вакансии

Бывший главный тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Джексон оставил загадочное сообщение в соцсетях после того, как в лиге закрылась последняя вакансия главного тренера.

«Вы более чем квалифицированы, ваше резюме говорит об этом, ваш опыт работы говорит об этом, поэтому легко впасть в депрессию. Легко впасть в уныние, легко упасть духом, легко засомневаться и начать сомневаться. Я не знаю, с кем разговариваю.

Ты даже молился об этом, просил об этом, но этого не произошло. Ну, это не произошло просто так. Худшее место в этом мире — быть вне воли божьей… Что твоё, то твоё. Будь готов, чтобы тебе не пришлось готовиться», — написал на своей странице в социальных сетях Майк Джексон.

Напомним, ранее в НБА закрылась последняя вакансия главного тренера — в «Нью-Йорк Никс» — а значит, Джексон вновь остался без места.