Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-тренер НБА оставил загадочное сообщение в соцсетях на фоне последней закрытой вакансии

Экс-тренер НБА оставил загадочное сообщение в соцсетях на фоне последней закрытой вакансии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Джексон оставил загадочное сообщение в соцсетях после того, как в лиге закрылась последняя вакансия главного тренера.

«Вы более чем квалифицированы, ваше резюме говорит об этом, ваш опыт работы говорит об этом, поэтому легко впасть в депрессию. Легко впасть в уныние, легко упасть духом, легко засомневаться и начать сомневаться. Я не знаю, с кем разговариваю.

Ты даже молился об этом, просил об этом, но этого не произошло. Ну, это не произошло просто так. Худшее место в этом мире — быть вне воли божьей… Что твоё, то твоё. Будь готов, чтобы тебе не пришлось готовиться», — написал на своей странице в социальных сетях Майк Джексон.

Напомним, ранее в НБА закрылась последняя вакансия главного тренера — в «Нью-Йорк Никс» — а значит, Джексон вновь остался без места.

Сейчас читают:
Майк Браун: моя цель в «Нью-Йорке» — создать культуру побед, которая порождает чемпионства
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android