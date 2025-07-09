Деррик Уайт отреагировал на слухи о его возможном обмене из «Бостона»

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также защитник «Бостон Селтикс» американец Деррик Уайт отреагировал на слухи, что «кельты» рассматривают его для обмена с каким-либо клубом.

«Каждое межсезонье довольно сумасшедшее, особенно нынешнее. Но я ни о чём особо не беспокоюсь, поскольку мой агент и Брэд Стивенс находятся на связи. А все остальные слухи и тому подобное меня не волнуют.

Конечно, мне нравится быть востребованным в других командах, однако мне хотелось бы остаться в «Бостоне». И я был рад, что в руководстве хотят работать со мной дальше», — приводит слова Уайта портал Basket News.