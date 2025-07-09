Антон Юдин прокомментировал назначение в «Локомотив-Кубань»

Российский специалист Антон Юдин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера краснодарского «Локомотива-Кубань».

«Очень рад присоединиться к «Локо»! Клуб ставит перед собой только максимальные цели, и попасть в такую организацию — шанс для меня и одновременно большая ответственность. Благодарен Андрею Ведищеву за то, что выбор пал на мою кандидатуру. Уверен, вместе мы достигнем наивысших результатов!» — приводит слова Юдина пресс-служба краснодарского клуба.

Юдин начал тренерскую карьеру в 2011 году в системе санкт-петербургского «Спартака» в качестве ассистента. В 2014-м он присоединился к штабу ЦСКА, с которым стал двукратным чемпионом Евролиги, шесть раз побеждал в Единой лиге ВТБ, а также завоевал бронзовые медали чемпионата в сезоне-2022/2023.

Прошедший сезон Антон провёл в качестве наставника ЦСКА-2, который привёл к серебру Суперлиги. Кроме того, Юдин был признан лучшим тренером турнира.