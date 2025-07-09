Жена Дуайта Ховарда подала на развод спустя шесть месяцев после заключения брака с ним

Эмбер Роуз подала на развод со своим мужем Дуайтом Ховардом, который является восьмикратным участником Матча всех звёзд и чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», спустя шесть месяцев после того, как они расписались. Об этом сообщает портал TMZ.

Согласно имеющейся информации, полученной из судебных документов, Эмбер подала заявление о разводе в Джорджии. В своём заявлении она написала: «Брак безвозвратно расторгнут, и нет никаких перспектив для примирения».

Кроме того, Роуз обратилась с просьбой справедливо разделить имущество, которое они нажили вместе, и потребовала выплаты алиментов от Дуайта.