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Жена Дуайта Ховарда подала на развод спустя шесть месяцев после заключения брака с ним

Жена Дуайта Ховарда подала на развод спустя шесть месяцев после заключения брака с ним
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Эмбер Роуз подала на развод со своим мужем Дуайтом Ховардом, который является восьмикратным участником Матча всех звёзд и чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», спустя шесть месяцев после того, как они расписались. Об этом сообщает портал TMZ.

Согласно имеющейся информации, полученной из судебных документов, Эмбер подала заявление о разводе в Джорджии. В своём заявлении она написала: «Брак безвозвратно расторгнут, и нет никаких перспектив для примирения».

Кроме того, Роуз обратилась с просьбой справедливо разделить имущество, которое они нажили вместе, и потребовала выплаты алиментов от Дуайта.

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