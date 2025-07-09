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Эксперт: в «Денвере» верят, что Валанчюнас останется в команде

Эксперт: в «Денвере» верят, что Валанчюнас останется в команде
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33-летний центровой Йонас Валанчюнас, вероятно, останется в составе «Денвер Наггетс». Об этом сообщил эксперт Вик Ломбарди в эфире Altitude SR 92.5.

«В «Денвере» верят, что Валанчюнас будет играть здесь, и время всё залечит», — заявил Ломбарди.

Ранее сообщалось, что «Панатинаикос» направил литовцу предложение и спортсмен близок к тому, чтобы его принять. По инсайдерской информации, речь идёт о трёхлетнем контракте на сумму почти в € 12 млн.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Валанчюнас представлял «Сакраменто Кингз». Ранее стало известно об обмене игрока в «Денвер Наггетс».

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