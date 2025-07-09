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Кириленко объяснил, какова должна быть роль Влада Голдина в дебютном сезоне в НБА

Кириленко объяснил, какова должна быть роль Влада Голдина в дебютном сезоне в НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, какова будет роль 24-летнего центрового «Майами Хит» соотечественника Владислава Голдина в дебютном сезоне в НБА.

«Ему нужно попробовать стать аналогом Ивицы Зубаца из «Клипперс». Выходя на замену, быть надёжным, цементировать «краску», в нападении бороться за подбор — забрал и забил. Не тянуть игру на себя, но склеивать защиту команды. Шаг за шагом Влад может стать одним из лучших игроков «Майами». Зубац ничем не хуже звёздных лидеров своей команды, в которой является важным звеном — в среднем делает дабл-дабл, старается играть без ошибок, в европейском стиле. Его вполне можно назвать мини-версией Йокича: попроще, конечно, но многие цифры близкие.

Ещё плюс Зубаца в том, что ему мяч не нужен. Он и без него наберёт свои 20 очков — где-то убежит в отрыв, выиграет подбор, поборется и получит скидку. К тому же Тайлер Хирроу в «Майами» бросает много трёхочковых — подбор под чужим щитом у Влада точно будет. «Сейчас баскетбол во многом строится на дальних бросках, и тот, кто делает много подборов в нападении, в цене», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.

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