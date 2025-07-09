Кириленко оценил шансы Голдина, Дёмина и Лахина закрепиться в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о шансах россиян Егора Дёмина, Влада Голдина и Виктора Лахина закрепиться в НБА.

«В лице Дёмина и Голдина у наших игроков есть намётки на успешную заокеанскую карьеру, есть качества быть игроками НБА. Шансы у Вити Лахина, при всей моей любви, 50 на 50. Выстрелит или нет — зависит от того, насколько в правильную команду попадёт. Хочется, чтобы у него тоже была хорошая возможность, однако его позиция размыта. В «Оклахоме» есть Чет Холмгрен — высокий и бросающий. А есть Айзея Хартенштайн, который цементирует защиту. Виктор вполне может оказаться между ними, и ему такой микс должен пойти на пользу.

Но это всё при самом оптимистичном раскладе. Пока же ему необходимо пройти долгий путь, чтобы попасть в обойму. Зависит от того, как вольётся в коллектив, получится ли играть без травм. Летняя лига — это одно, тренировочный лагерь — совсем другое. Тем более чемпиона НБА, которому 10 новых игроков уж точно не нужны», — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.