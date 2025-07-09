Джини Басс продолжит управлять «Лейкерс» до 2030 года — Сэм Амик

Обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик сообщил в своей колонке, что Джини Басс продолжит управлять калифорнийским клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» как минимум до 2030 года.

Согласно источнику в команде, соглашение Басс с Марком Уолтером (нынешний владелец «Лейкерс») и НБА предусматривает, что Джини будет оставаться управляющим команды как минимум в течение следующих пяти сезонов.

Напомним, семья Басс в начале июня заключила сделку с Уолтером о продаже ему контрольного пакета акций команды. Официальная сумма сделки не разглашается, однако профильные СМИ и эксперты оценивают её примерно в $ 10 млрд.