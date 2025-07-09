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Джини Басс продолжит управлять «Лейкерс» до 2030 года — Сэм Амик

Джини Басс продолжит управлять «Лейкерс» до 2030 года — Сэм Амик
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Обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик сообщил в своей колонке, что Джини Басс продолжит управлять калифорнийским клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» как минимум до 2030 года.

Согласно источнику в команде, соглашение Басс с Марком Уолтером (нынешний владелец «Лейкерс») и НБА предусматривает, что Джини будет оставаться управляющим команды как минимум в течение следующих пяти сезонов.

Напомним, семья Басс в начале июня заключила сделку с Уолтером о продаже ему контрольного пакета акций команды. Официальная сумма сделки не разглашается, однако профильные СМИ и эксперты оценивают её примерно в $ 10 млрд.

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