«Я вам кое-что скажу». Чемпион НБА Тиг поставил под сомнение защитные заслуги Брайанта

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2021 года Джефф Тиг считает, что легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант не был очень хорош в оборонительной игре.

«Я вам кое-что скажу о символических сборных по защите. Они включают туда кого попало. Например, если ты попал туда раз-второй, то они просто начинают тебя туда включать. Раз 12 подряд.

Я играл против Коби. Он был не так хорош в защите. Да, может, первые четыре-пять лет так и было. После этого он уже защищался не так хорошо. Просто посмотрите. Пол Пирс был крут в защите. Джо Джонсон был крут», — сказал Тиг в эфире Club 520 Podcast.