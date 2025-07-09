Бывший игрок НБА приговорён к восьми годам тюрьмы за изнасилование — ESPN

32-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бен Маклемор, выступавший на позиции атакующего защитника, был приговорён к восьми годам тюрьмы в штате Орегон за изнасилование девушки в 2021 году. Об этом сообщает авторитетный портал ESPN.

Отметим, что адвокаты баскетболиста настаивали, что жертва сама инициировала сексуальный контакт и дала на него согласие.

Маклемор был выбран под седьмым номером на драфте НБА 2013 года клубом «Сакраменто Кингз». В общей сложности за время выступления в НБА он играл за пять команд. Помимо «Сакраменто», это были «Мемфис Гриззлиз», «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».