Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Во Франции задержали российского баскетболиста по запросу из США — AFP

Во Франции задержали российского баскетболиста по запросу из США — AFP
Аудио-версия:
Комментарии

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США. Об этом сообщает издание AFP.

«Касаткин был задержан 21 июня по запросу США, его подозревают в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей. США обвиняют Касаткина в том, что он вёл переговоры о выкупах в рамках этой сети, он отрицает обвинения», — подчеркнул источник.

Баскетболист был задержан в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой.

Хакерская сеть, в связи с которой подозревают Касаткина, по информации США, совершила атаки примерно на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения. В настоящий момент россиянин ожидает экстрадиции в США.

Минувший сезон Касаткин провёл в МБА-МАИ. Даниил покинул столичный клуб 3 июля и является свободным агентом.

Материалы по теме
В Бразилии судью арестовали прямо во время матча
Истории
В Бразилии судью арестовали прямо во время матча
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android