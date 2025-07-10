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Кевин Дюрант: матчи за «Бруклин» были одними из самых увлекательных в моей жизни

Кевин Дюрант: матчи за «Бруклин» были одними из самых увлекательных в моей жизни
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Новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда, с теплотой отозвался о времени, которое он провёл в составе клуба «Бруклин Нетс».

«Мне очень нравилось играть за «Бруклин». Это были одни из самых увлекательных матчей в моей жизни. Мы со Стивом Нэшем чувствовали себя преданными друг другу в команде, но все остальные — нет», — сказал Дюрант в подкасте Mind the Game.

Американский спортсмен играл за «Бруклин Нетс» с 2019 по 2023 год. Дюрант является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также самым ценным игроком (MVP) финальной серии.

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