Кевин Дюрант: матчи за «Бруклин» были одними из самых увлекательных в моей жизни

Новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда, с теплотой отозвался о времени, которое он провёл в составе клуба «Бруклин Нетс».

«Мне очень нравилось играть за «Бруклин». Это были одни из самых увлекательных матчей в моей жизни. Мы со Стивом Нэшем чувствовали себя преданными друг другу в команде, но все остальные — нет», — сказал Дюрант в подкасте Mind the Game.

Американский спортсмен играл за «Бруклин Нетс» с 2019 по 2023 год. Дюрант является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также самым ценным игроком (MVP) финальной серии.