Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Он вообще не прикасался к компьютеру». Адвокат Касаткина — о его задержании во Франции

Фредерик Бело, являющийся адвокатом 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина, прокомментировал задержание своего клиента во Франции по запросу властей США по подозрению в кибермошенничестве.

«Он купил подержанный компьютер. Он вообще не прикасался к компьютеру: его либо взломали, либо хакер продал ему устройство, чтобы действовать от чужого имени», — приводит слова Бело издание AFP.

Напомним, баскетболист был задержан в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой.

Хакерская сеть, в связи с которой подозревают Касаткина, по информации США, совершила атаки примерно на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения. В настоящий момент россиянин ожидает экстрадиции в США.

Минувший сезон Касаткин провёл в МБА-МАИ. Даниил покинул столичный клуб 3 июля и на данный момент является свободным агентом. Российский спортсмен выступает на позиции защитника.