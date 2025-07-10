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«Там нет стула». Адвокат задержанного во Франции Касаткина рассказал об условиях в камере

«Там нет стула». Адвокат задержанного во Франции Касаткина рассказал об условиях в камере
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Фредерик Бело, являющийся адвокатом 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина, рассказал, почему считает необходимым освобождение спортсмена из-под стражи. Напомним, Касаткин задержан во Франции по запросу властей США. Игрок подозревается в кибермошенничестве.

Как информирует Le Parisien, адвокат, ходатайствуя об освобождения Даниила под залог, обратил внимание на физическое состояние спортсмена. По словам Бело, пребывание в камере может негативно сказаться на кондициях игрока.

«В его камере нет стула, нет доступа к тренажёрному залу или спортивной площадке», — сказал Бело.

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