Владимир Гомельский оценил перспективы Антона Юдина на посту главного тренера «Локомотива»

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ещё до назначения Антона Юдина на пост главного тренера «Локомотива-Кубань» поделился мыслями о вероятности такого события.

«В случае если Юдин подпишет контракт с «Локомотивом», я буду рад. Получится следующий шаг в карьере и профессиональном росте. Антон, как мне кажется, уже созрел для самостоятельной работы на посту главного тренера сильной команды», – написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

В прошлом сезоне Юдин занимал пост главного тренера ЦСКА-2. Должность наставника «Локомотива» занимал Андрей Ведищев.

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