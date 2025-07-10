Тёзке звезды НБА из МЛБ напомнили о резонансном высказывании баскетболиста

Спортивный обозреватель Джошуа Шиффман подшутил над 17-летним игроком МЛБ Алленом Айверсоном – тёзкой прославленного баскетболиста Аллена Айверсона.

«Поговорим о тренировке», – написал Шиффман на своей странице в социальных сетях, прикрепив фотографию бейсболиста.

Напомним, баскетболист Айверсон произнёс высказывание о тренировке, ставшее популярным, на пресс-конференции 2002 года. Когда у него поинтересовались о пропущенном занятии, он, вспылив, использовал слова «тренировка» 22 раза.

«Я должен быть игроком франшизы, а мы сидим здесь и говорим о тренировках. О тренировке. Не об игре. Мы говорим о тренировке. Не об игре, ради которой я выхожу и умираю. Не об игре, каждую из которых я провожу, будто она последняя. Мы говорим о тренировке. Это так глупо! Я знаю, что должен быть там, подавать пример. И я не отмахиваюсь от этого, как будто это ничего не значит. Я знаю, что это важно. Но мы говорим о тренировке, чувак!» – сказал тогда Аллен.

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