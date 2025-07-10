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Касаткин не чувствует себя в безопасности во французской тюрьме — Le Parisien

Касаткин не чувствует себя в безопасности во французской тюрьме — Le Parisien
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26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин заявил, что не чувствует себя в безопасности во французской тюрьме. Об этом информирует Le Parisien.

Напомним, Касаткин был задержан 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке.

Минувший сезон Единой лиги ВТБ Касаткин провёл в МБА-МАИ. Защитник принял участие в 44 матчах предыдущего розыгрыша чемпионата, в которых в среднем набирал шесть очков, совершал 2,1 подбора и отдавал 2,8 передачи. Даниил покинул столичный клуб 3 июля и сейчас является свободным агентом.

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