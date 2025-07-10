Стало известно, сколько кг потерял баскетболист Касаткин в тюрьме во Франции – Le Parisien

26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин заявил, что его вес снизился с 95 до 89 килограммов. Об этом информирует издание Le Parisien.

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

Ранее сообщалось, что хакерская сеть, в связи с которой подозревают Касаткина, осуществляла атаки приблизительно на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения.

В настоящий момент Даниил находится в статусе свободного агента. 3 июля он покинул МБА-МАИ.

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