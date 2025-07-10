В НБА появится очередной рекордный контракт по средней годовой плате

Атакующий защитник Девин Букер и клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» договорились о продлении контракта. Об этом сообщил североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в социальной сети X.

По информации источника, новый контракт 28-летнего игрока рассчитан на два года и составляет $ 145 млн, что станет рекордом по средней годовой заработной плате в истории продлений НБА.

«Девин Букер подписал с «Финикс Санз» продление на два года на максимальную сумму $145 млн — это рекордная годовая зарплата для продлений контрактов в НБА», — написал Чарания.

Букер всю свою карьеру проводит в составе «Финикса», куда был выбран на драфте НБА 2015 года под 13-м номером. Защитник является четырёхкратным участником Матча всех звёзд, а в среднем за карьеру набирает 24,4 очка, 5,2 передачи и четыре подбора за игру.