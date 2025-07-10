Форвард Майкл Портер прокомментировал свой обмен из «Денвера» в «Бруклин»

Новоиспечённый лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер прокомментировал свой переход из «Денвер Наггетс» в «Бруклин». Напомним, 1 июля «Наггетс» и «Нетс» совершили сделку, в рамках которой форвард Кэмерон Джонсон отправился в «Денвер».

«Я с большим воодушевлением жду нового этапа своей карьеры здесь — в «Бруклине». В «Денвере» у меня было ощущение, что я достиг своего предела. Я очень благодарен за ту игру, которую мы показывали, и за то, что нам удалось завоевать чемпионский титул», — приводит слова Портера аккаунт ClutchPoints в социальной сети X.

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