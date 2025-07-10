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Эйтон ответил, кто из звёзд «Лейкерс» первым вышел с ним на связь — Дончич или Леброн

Эйтон ответил, кто из звёзд «Лейкерс» первым вышел с ним на связь — Дончич или Леброн
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Новоиспечённого центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Деандре Эйтона спросили, выходили ли с ним на связь звёздные партнёры по команде — Леброн Джеймс и Лука Дончич — после его перехода в «Лейкерс».

— Эй, Деандре, ты уже разговаривал с Леброном? А с Лукой общался?
— Пока ещё нет, но Лука уже написал мне сообщение. Я понимаю, как проходит межсезонье — это ведь не первый мой опыт. Все, скорее всего, заняты тренировками или проводят время с семьями. Я просто жду своего момента, стараюсь влиться в команду и познакомиться со всеми, — заявил Эйтон в эфире ESPN LA.

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