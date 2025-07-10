Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Архитектор франшизы». Скончался легендарный менеджер и тренер НБА Лейден

«Архитектор франшизы». Скончался легендарный менеджер и тренер НБА Лейден
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный американский менеджер и тренер Фрэнк Лейден скончался на 94-м году жизни, сообщила пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз».

В 1984 году он стал обладателем редкого достижения, получив награды «Лучшего тренера», звание «Руководитель года» и гражданскую премию имени Дж. Уолтера Кеннеди, которая присуждается игроку, тренеру или сотруднику персонала, проявившим «выдающиеся заслуги и преданность обществу».

Лейден родился в Бруклине, штат Нью-Йорк, и его тренерская карьера началась в университете Ниагара. После того как в 1970 году Лейден помог команде впервые выступить на турнире NCAA, в 1976 году он перешёл в НБА, где работал ассистентом в «Атланте Хоукс».

Затем «Нью-Орлеан Джаз» предложил Фрэнку должность генерального менеджера. После того как Лейден помог команде переехать в Юту, он занял пост главного тренера в сезоне-1981/1982. Пресс-службы «Джаз» назвала Фрэнка архитектором франшизы, который позволил сделать из команды постоянного участника плей-офф. Именно он задрафтовал Джона Стоктона и Карла Мэлоуна.

Сейчас читают:
Худощавый парень получит до $ 250 млн. Не все довольны, но это закономерно
Худощавый парень получит до $ 250 млн. Не все довольны, но это закономерно
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android