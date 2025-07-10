«Архитектор франшизы». Скончался легендарный менеджер и тренер НБА Лейден

Легендарный американский менеджер и тренер Фрэнк Лейден скончался на 94-м году жизни, сообщила пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз».

В 1984 году он стал обладателем редкого достижения, получив награды «Лучшего тренера», звание «Руководитель года» и гражданскую премию имени Дж. Уолтера Кеннеди, которая присуждается игроку, тренеру или сотруднику персонала, проявившим «выдающиеся заслуги и преданность обществу».

Лейден родился в Бруклине, штат Нью-Йорк, и его тренерская карьера началась в университете Ниагара. После того как в 1970 году Лейден помог команде впервые выступить на турнире NCAA, в 1976 году он перешёл в НБА, где работал ассистентом в «Атланте Хоукс».

Затем «Нью-Орлеан Джаз» предложил Фрэнку должность генерального менеджера. После того как Лейден помог команде переехать в Юту, он занял пост главного тренера в сезоне-1981/1982. Пресс-службы «Джаз» назвала Фрэнка архитектором франшизы, который позволил сделать из команды постоянного участника плей-офф. Именно он задрафтовал Джона Стоктона и Карла Мэлоуна.